‘BBB 21’: Thaís é eliminada do programa com 82,89% dos votos

Na noite desta terça-feira, 13, o ‘Big Brother Brasil 21’ teve um paredão menos apertado e tenso que o da semana anterior e viu Thaís se despedir do reality show com 82,89% dos votos. A cirurgiã-dentista foi para o paredão por indicação do líder Caio e enfrentou Arthur, indicado pela casa, e Fiuk, que caiu no paredão após perder a prova do Líder. O instrutor de crossfit recebeu 15,88% dos votos enquanto que o cantor foi o menos votado, com 1,83%. Pocah também foi indicada pela casa, mas conseguiu se salvar na prova bate-volta. Com isso, o sobraram apenas nove participantes no programa, que entra em sua reta final. No discurso de eliminação, Tiago Leifert mencionou a rivalidade entre Arthur e Fiuk, dando a entender que um deles seria eliminado nesta noite, e surpreendeu a casa ao anunciar a eliminação de Thaís. Segundo a transmissão, foram contabilizados 106.557.323 votos neste paredão.