Junior Lima e Monica Benini revelam que a filha Lara recebeu diagnóstico de síndrome rara

‘Inicialmente, achávamos que ela tinha apenas uma alergia, mas o diagnóstico revelou a Síndrome Nefrótica, que pode ser muito grave se não for tratado adequadamente’ comentou o irmão de Sandy

Lara, a filha mais nova de Junior Lima e Monica Benini, recebeu o diagnóstico de Síndrome Nefrótica, uma condição renal pouco comum. O casal decidiu compartilhar essa informação nas redes sociais para enfatizar a relevância do diagnóstico precoce em casos semelhantes. Durante o tratamento da menina, Junior e Monica precisam usar máscaras, uma vez que a imunidade de Lara está comprometida. “Inicialmente, achávamos que ela tinha apenas uma alergia, mas o diagnóstico revelou a Síndrome Nefrótica, que pode ser muito grave se não for tratado adequadamente”, comentou Junior.

Apesar da gravidade da situação, Lara tem respondido positivamente ao tratamento e atualmente está em remissão. Junior, por sua vez, seguirá com sua turnê solo, respeitando todas as orientações médicas necessárias para garantir a saúde da filha. Lara, que nasceu em outubro de 2021, tem um irmão mais velho, Otto, que tem 7 anos.

Entenda diagnóstico

A síndrome nefrótica é uma condição dos rins caracterizada pela excreção excessiva de proteínas pela urina, o que leva ao acúmulo de líquido no corpo (edema), ocasionando sintomas como urina com espuma ou inchaços nos tornozelos e pés, por exemplo. As causas da síndrome nefrótica podem ser raras e/ou adquiridas por um problema de saúde secundário, por doenças infecciosas, como hepatite, AIDS, ou doenças sistêmicas, como lúpus. Também é possível a transmissão genética.

Existem várias formas de tratamento, mas as principais são:

Remédios para pressão alta;

Diuréticos;

Remédios para reduzir a ação do sistema imune;

*Reportagem produzida com auxílio de IA