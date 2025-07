Morre Ozzy Osbourne, lenda do heavy metal, aos 76 anos

Informação foi confirmada pela família do cantor, que faleceu poucos dias após seu show de despedida com a banda Black Sabbath na Inglaterra; causa da morte não foi revelada

Reprodução/Instagram/@ozzyosbourne O lendário vocalista da banda Black Sabbath era inglês e uma das maiores personalidades da história da rock e da música em geral



Ozzy Osbourne, lenda do rock e do heavy metal, morreu aos 76 anos na manhã desta terça-feira (22). Causa da morte não foi revelada, mas foi confirmado pela família do artista. O lendário vocalista da banda Black Sabbath era inglês e uma das maiores personalidades da história da rock e da música em geral. Conhecido como “Príncipe das Trevas”, John Michel “Ozzy” Osbourne é natural de Birmingham, na Inglaterra, e rumou ao estrelato sendo o dono da voz da banda de heavy metal Black Sabbath. Formada em 1968 por Ozzy, o guitarrista Tony Iommi, o baixista Geezer Butler e o baterista Bill Ward, a banda explodiu na década de 1970 por apresentar um som novo e mais pesado ao rock mundial. Dono de uma voz marcante e para alguns assustadora, gravou uns dos maiores álbuns do heavy metal, como “Paranoid”, “Master of Reality” e o disco de estreia com o mesmo nome da banda.

Ozzy foi demitido da banda em 1979 por abuso de álcool e drogas, e seguiu carreira solo, onde também teve uma carreira de sucesso, com clássicos como “Crazy Train”, “No More Tears” e “Mr. Crowley”. Com a presença do guitarrista genial Randy Rhoads nos seus primeiros álbuns sem a banda, o vocalista continuou a fazer sucesso imenso nos anos 1980, se adaptando aos sons do metal da época. Recentemente, Ozzy sofreu com diversos problemas de saúde, e em 2019 foi diagnosticado com doença de Parkinson, o que agravou ainda mais a saúde do artista, que já tinha passado por diversas cirurgias e apresentava muita dificuldade de locomoção, parando praticamente de andar. Também fez sucesso no início dos anos 200 com o reality “The Osbournes”, que durou de 2002 a 2005 e seguia a família do cantor.

No dia 5 de julho, o Black Sabbath retornou a formação original para um último show em Bigminham, onde foi realizado um festival com diversos nomes do rock e heavy metal, como Metallica, Guns N’ Roses, Ronnie Wood, Steven Tyler do Aerosmith, Slayer, Pantera, Tool, Yungblud, Ghost e uma disputa de bateria entre Danney Carey do Tool, Travis Barker do Blink-182 e Chad Smith do Red Hot Chili Peppers. Toda a renda da apresentação foi revertida para instituições de caridade e foi última apresentação de Ozzy Osbourne.

Confira o comunicado da família

“É com mais tristeza do que meras palavras podem transmitir que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento.”