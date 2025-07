Jurassic World: Rebirth estreia experiência imersiva inédita em São Paulo

Prepare-se para encarar dinossauros de perto; uma experiência sensorial e interativa inspirada na franquia Jurassic World chega ao Shopping Metrô Tatuapé e promete ser o passeio das férias em família

Foto: Divulgação Dinossauros em tamanho real, tirolesa, trampolins e uma viagem jurássica inesquecível aguardam os visitantes da nova atração inspirada em Jurassic World, no Shopping Metrô Tatuapé



Um passeio jurássico que vai tirar o fôlego das crianças e encantar toda a família! Começou em São Paulo, com exclusividade mundial, a inédita experiência Jurassic World: Rebirth — uma imersão emocionante no universo dos dinossauros, em cartaz até o dia 12 de outubro no Shopping Metrô Tatuapé.

Inspirado na icônica franquia da Universal, o evento leva o público a um verdadeiro parque jurássico, com réplicas hiper-realistas de dinossauros, cenários interativos e atrações para todas as idades. O destaque vai para a tirolesa que atravessa o cenário jurássico e os trampolins onde os pequenos podem gastar energia enquanto exploram o mundo pré-histórico.

Com ambientes sensoriais e trilhas que misturam aventura, aprendizado e muita diversão, a atração transforma o passeio ao shopping em uma jornada cinematográfica inesquecível. É um convite para sair das telas e viver a emoção de Jurassic World de forma real e intensa. A experiência faz parte da campanha de lançamento do novo filme da franquia, Jurassic World: Recomeço, que chegou aos cinemas em 3 de julho.

Serviço

Local: Shopping Metrô Tatuapé – São Paulo (SP) – Piso G4

Período: 5 de julho a 12 de outubro de 2025

Funcionamento: Quarta a sábado: das 10h30 às 22h;

Domingos e feriados: das 11h30 às 21h

Sessões iniciam a cada 1h10, com 10 minutos de intervalo entre elas.

Ingressos

Venda online pela plataforma Fever (https://feverup.com/m/385653) e no próprio Shopping Metrô Tatuapé no local do evento (Piso G4). Passes individuais, VIPs e combos familiares.

Valores

De quarta a sexta (até as 17h):

Criança (até 14 anos): R$ 40,00

Adulto acompanhante: R$ 15,00

Pass VIP: Criança R$ 99 | Adulto R$ 45 (entrada flexível + permanência ilimitada + credencial)

De sexta (após 18h), sábado, domingo e feriados:

Criança (até 14 anos): R$ 60,00

Adulto acompanhante: R$ 25,00

Pass VIP: Criança R$ 140 | Adulto R$ 65

Combos Familiares

Combo 1 – 2 adultos + 2 crianças:

De quarta a sexta até 17h: R$ 155,00

De sexta 18h até domingo: R$ 175,00

Combo 2 – 1 adulto + 2 crianças:

De quarta a sexta até 17h: R$ 105,00

De sexta 18h até domingo: R$ 125,00

Combo 3 – 2 adultos + 1 criança:

De quarta a sexta até 17h: R$ 125,00

De sexta 18h até domingo: R$ 145,00