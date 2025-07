Férias escolares impulsionam economia no interior e prefeito de Itupeva fala sobre investimento na região

Cyan Resort investe R$ 2,8 milhões e inaugura novas atrações para atrair turismo; em entrevista exclusiva ao portal Jovem Pan, o prefeito de Itupeva, Rogério Cavalin, falou da importância de iniciativas como essa

Divulgação Parque Aventura do Cyan Resort by Atlantica, em Itupeva, no interior de São Paulo



Julho é o momento em que as escolas param e as famílias viajam. Com toda essa movimentação os setores de turismo e lazer ficam aquecidos em todo o país. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva afirma que 53% dos brasileiros devem tirar férias no mês. Entre eles, 83% planejam viajar, impulsionando assim diversos segmentos da economia. “Cada viagem ativa uma cadeia econômica que envolve transporte, hospedagem, alimentação, lazer e comércio local”, afirma Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

Pensando em atrair famílias e turistas para Itupeva, no interior de São Paulo, o Cyan Resort by Atlantica, conhecido por sua estrutura e serviço de primeiro mundo, investiu R$ 2,8 milhões para implementar o Parque Aventura: um complexo inédito na região com atrações exclusivas para a temporada.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“O Parque Aventura é um circuito de lazer que contempla diversos desafios, dentre eles uma tirolesa de 15 metros de altura que atravessa todo o complexo aquático do resort e conta com 260 metros de comprimento. Além dela, um percurso de arvorismo para os hóspedes vivenciarem de perto a exuberante natureza que circunda o empreendimento que fica a 13 metros de altura e tem 33 metros de extensão e um paredão de escalada e rapel proporcionam o que chamamos de turismo de experiência”, afirma Francisco Henriques, gerente geral do Cyan.

A expansão milionária do complexo interfere positivamente na economia local, pois atrai turistas ao complexo hoteleiro, mas também para a região de Itupeva (SP). Em entrevista exclusiva ao portal Jovem Pan, o prefeito de Itupeva, Rogério Cavalin, falou da importância de iniciativas como essa e da vocação da cidade como polo turístico regional. “O turista pode esperar melhoria nos nossos pontos turísticos e, claro, o investimento milionário do Cyan Resort é essencial para o crescimento da economia local. Inserido dentro do nosso distrito turístico, o complexo recebe muitos visitantes, ainda mais nesse período de férias escolares, se tornando ótima opção às famílias de São Paulo já que está localizado a apenas 70 quilômetros da capital”, fala o gestor.

Para quem se preocupa com segurança, o prefeito de Ibiúna garante que existe controle da criminalidade. “Nós estamos muito bem nessa questão, a cidade está controlada e nós temos um trabalho muito entrosado entre a polícia civil, polícia militar e guarda municipal, um trabalho em conjunto fortíssimo, que tem resultado”. E complementa: “Nosso complexo turístico possui ciclovias interessantíssimas no município, com paisagens lindas e históricas, então o turista pode esperar uma cidade aconchegante e acolhedora. Nós estamos com essa visão de qualificar a nossa mão de obra para ofertar melhores atrativos e serviços que dominam o nosso município”,

pontua.

Material humano é diferencial, além da estrutura em hospedagem

Como o próprio político comentou, há uma tendência de busca de melhora na mão de obra em serviços e o setor hoteleiro se destaca nessa empreitada. Além do grande investimento para garantir uma estrutura completa, o Cyan se diferencia pelo serviço de monitoria que oferece atividades para diversas faixas etárias. “A monitoria é um dos pilares mais valiosos do nosso Resort já que não terceirizamos esse tipo de serviço, como parte dos outros hotéis fazem. Temos o privilégio de receber hóspedes que cresceram conosco, criaram memórias com nossos monitores e hoje trazem seus próprios filhos, certos de que aqui encontrarão a mesma alegria, carinho e segurança de sempre, com monitores treinados e contratados diretamente por nossa empresa”, informa Francisco.

Para o prefeito, esse é outro diferencial mantido por uma grande empresa. “A hospitalidade, educação e valores passados inclusive quando se trata de entretenimento fazem parte da gestão de nossa cidade, ainda mais quando falamos em famílias, não é mesmo? Mantemos a tradição da simpatia do interior com a eficiência de um serviço confiável de uma grande empresa que investe conosco, em melhorias e atrai cada vez mais um público selecionado, movimentando a economia e gerando empregos”, sintetiza Rogério Cavalin.

Outro ponto que merece destaque é a inclusão. De acordo com o gerente geral,

crianças com pouca idade ou alguma deficiência ou condição podem usufruir de

atrações seguras e adaptadas. “Há uma tirolesa infantil de 40 metros de

extensão e circuito de arvorismo com um metro e meio de altura, reforçando

que o resort segue rigorosos protocolos de segurança. Ressaltamos que o os

novos atrativos tem uma proposta inclusiva, e atende as pessoas com autismo

e portadores de deficiência, visando a inclusão de todos”.

Ainda em julho os hóspedes podem se aventurar na pista de patinação no gelo, uma das únicas implantadas em um resort no Brasil na atualidade. “Ela tem 150 metros quadrados de extensão e funciona todos os dias proporcionando conexão entre os familiares e muita diversão, é claro. Para nós é primordial proporcionar experiências de padrão internacional, refletindo a excelência que trago da minha trajetória de mais de 25 anos no exterior. Unimos hospitalidade de alto nível à essência única do nosso jeito Cyan de ser”,

finaliza Henriques.