Justin Timberlake lança música e anuncia turnê mundial

Novo álbum do artista, ‘Everything I Thought It Was’, está previsto para chegar às plataformas digitais em 15 de março

Reprodução / Instagram @justintimberlake Justin Timberlake anuncia turnê mundial "The Forget Tomorrow World Tour"



O cantor norte-americano Justin Timberlake lançou na quinta-feira, 25, seu novo hit intitulado “Selfish”, parte do seu novo álbum “Everything I Thought It Was”, previsto para estrear em 15 de março. Este é o primeiro álbum do cantor após um hiato de quase seis anos. Em entrevista ao programa The Tonight Show with Jimmy Fallon para divulgar o seu novo lançamento, o artista anunciou que sairá em turnê mundial a partir de abril. Justin explicou que chegou a escrever mais de cem músicas para o novo álbum, mas que precisou escolher apenas 18. “É diferente de qualquer outro”, afirmou. A turnê, chamada “Forget Tomorrow World Tour”, terá início em Vancouver, no Canadá, em abril. Ainda não há previsão de que as apresentações passarão pelo Brasil. A última vez que o cantor esteve em terras brasileiras foi em 2017, em uma apresentação mega especial no festival “Rock in Rio”.