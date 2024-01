Leo Santana lança seu novo projeto de samba e pagode – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram O cantor Leo Santana



O cantor Léo Santana lançou seu novo projeto de samba e pagode, “PaGGodin“. Gravado no dia 14 de dezembro, no Rio Beach Club, no Rio de Janeiro, o projeto conta com a participação de Ferrugem, Thiaguinho, Xande de Pilares e Renanzinho CBX. O álbum apresenta 15 faixas.

Chuva no litoral de São Paulo provoca cratera em Maresias

O litoral paulista enfrenta problemas significativos devido às fortes chuvas desde sábado. Em São Sebastião, uma cratera se abriu ontem em Maresias. Ruas foram interditadas por quedas de árvores, e há risco de deslizamento na Rodovia Dr. Manoel Hyppolito do Rego (SP-55). A prefeitura emitiu um alerta de evacuação para a comunidade Vila do Sahy, onde 13 famílias, totalizando 42 pessoas, já buscaram abrigo temporário.

Cinebiografia dos Mamonas Assassinas registra a maior bilheteria de um filme nacional pós-pandemia

A cinebiografia dos Mamonas Assassinas registrou a maior bilheteria em um dia de estreia de um filme brasileiro desde 2020. O filme estreou em 1.054 salas e em 695 cinemas, o que faz do lançamento ser o maior desde a pandemia e o terceiro maior nos últimos cinco anos.

Parentes de reféns em Gaza impedem passagem de ajuda humanitária

Parentes de reféns mantidos pelo Hamas em Gaza se juntaram nesta quinta-feira, a um grupo de manifestantes na passagem de Kerem Shalom para impedir a entrada de ajuda humanitária em território palestino, exigindo que o envio de suprimentos seja cortado até a libertação dos sequestrados. Na quarta, os manifestantes conseguiram impedir a passagem de mais de 100 caminhões, alguns acabaram sendo desviados para a passagem de Rafah.