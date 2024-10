Kate Middleton retoma atividades reais e visita jovem com câncer agressivo após encerrar tratamento da doença

Durante o encontro, a duquesa elogiou a coragem e a criatividade da jovem, ressaltando a importância de suas fotos e relatos

Reprodução/Instagram/@princeandprincessofwales Kate Middleton visita Liz Hatton



Kate Middleton retomou suas atividades reais e, em uma visita ao Castelo de Windsor, teve a oportunidade de conhecer Liz Hatton, uma talentosa fotógrafa de apenas 16 anos que enfrenta um câncer agressivo. Durante o encontro, a duquesa elogiou a coragem e a criatividade da jovem, ressaltando a importância de suas fotos e relatos. A jovem fotógrafa foi convidada pelo príncipe William para participar de uma cerimônia de investidura, um gesto que demonstra o apoio da realeza a causas sociais. O primeiro contato de Liz com William aconteceu através da London Air Ambulance Charity, uma instituição da qual o príncipe é patrono e que presta assistência a pacientes em situações críticas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Kate Middleton, ao receber Liz, não apenas reconheceu seu talento, mas também a inspirou a continuar lutando contra a doença. A interação entre as duas foi marcada por momentos de empatia e troca de experiências, refletindo a importância do apoio emocional em momentos difíceis. A visita ao Castelo de Windsor simboliza o compromisso da realeza em se conectar com jovens que enfrentam desafios significativos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA