Khloé Kardashian e Tristan Thompson terão segundo filho com barriga de aluguel

Bebê foi concebido em novembro de 2021, mas a modelo e o jogador de basquete estão separados desde o começo deste ano

Reprodução/Instagram/@khloekardashian Desde 2016, Khloé e Tristan têm um relacionamento de idas e vindas



A empresária e modelo Khloé Kardashian e o jogador de basquete Tristan Thompson terão um filho por barriga de aluguel. O ex-casal já é pai de True, de 4 anos. A revista estadunidense “People” divulgou que o bebê foi concebido em novembro de 2021. No entanto, a modelo e o jogador se separaram no começo de 2022, após Tristan anunciar a chegada de um novo filho com uma outra mulher no fim do ano passado. A guarda do bebê de barriga de aluguel deverá ser compartilhada, assim como é feito com True, primeira filha do antigo relacionamento. Khloé e Tristan vivem um romance turbulento desde 2016. O astro da NBA também é pai de Prince, de 5 anos, que é fruto de um relacionamento com a ex-mulher Jordan Craig.