Kim Kardashian se pronuncia após North West usar placa de ‘pare’ durante desfile em Paris

A modelo Kim Kardashian utilizou as redes sociais para explicar por que sua filha North West utilizou uma placa escrito “pare” em meio aos desfiles da Semana de Moda de Paris. “Para quem conhece a North sabe o quão engraçado ela acha esse vídeo!”, escreveu em sua conta no Twitter se referindo a um vídeo que viralizou em 2015 quando sua filha apareceu em um vídeo que dizia “sem fotos” enquanto ela está indo a uma aula de ballet. Segundo Kim, o recado em questão era para os fotógrafos que estavam no local, pois sua filha não gosta de ser filmada e fotografada por paparazzis. “Ela queria que todos se concentrassem apenas no show”, concluiu a modelo, em publicação no Twitter. O ocorrido foi registrado durante o desfile da grife Jean-Paul Gaultier.

For anyone who knows North knows how funny she finds this video! North I guess had it with the people taking pictures of her so she wrote on her invite STOP and held it up and wanted them to just focus on the show… 😂🫶🏼🫣 pic.twitter.com/29F26ooy8A

