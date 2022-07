Pablo Spyer estreia nos cinemas em filme de Eike Batista: ‘Emocionante’

Em longa-metragem que conta a trajetória do empresário, apresentador da Jovem Pan fará boletins de economia no programa ‘Tourinho Dólar Dourado’; ‘Aceitação do público tem feito a diferença’, diz Spyer

Reprodução/Jovem Pan Apresentador definiu como 'emocionante' a experiência de estar pela primeira vez nas telas como ator



O apresentador da Jovem Pan e sócio da XP Inc Pablo Spyer, conhecido pelo bordão “Vai, Tourinho”, vai estrear no mundo do cinema em 22 de setembro, no filme “Eike – Tudo ou Nada”, uma cinebiografia do ex-bilionário Eike Batista. Sem dar spoilers, o economista revela que o longa-metragem terá diversas cenas do programa “Tourinho Dólar Dourado”, uma readaptação do Minuto Touro de Ouro, programa da grade da Jovem Pan News. “Tudo foi filmado no cenário do programa e tenho várias entradas durante o filme inteiro. Vou explicando o que anda acontecendo, assim como na vida real, e traduzindo para que todo mundo possa entender”, disse Spyer à reportagem. A obra cinematográfica, que é uma adaptação do livro “Tudo ou nada – Eike Batista e a verdadeira história do grupo X”, da jornalista Malu Gaspar, será protagonizado por Nelson Freitas, que faz o papel do empresário, e Carol Castro, que interpreta Luma de Oliveira.

O filme começa em 2006. Na época, com a economia brasileira em alta, Eike Batista decide fundar a petroleira OGX e também participa dos leilões envolvendo o pré-sal. A história é baseada na ascensão e queda rápida do executivo. De acordo com Spyer, o longa é fruto de dois anos intensos de projeto e de aproximadamente sete meses de gravação. “Uma equipe excelente e que trabalhou intensamente”, enalteceu. O apresentador ainda definiu como “emocionante” a experiência de estar pela primeira vez na frente das câmeras como ator. “É uma mudança legal, diferente, emocionante e gostosa. A aceitação do público também tem feito a diferença. Estou feliz demais”, comenta.

O elenco do filme também conta com Thelmo Fernandes, Marcelo Valle, Bukassa Kabengele, Juliana Alves, Xando Graça, Jonas Bloch e André Mattos. A direção e roteiro são de Andradina Azevedo e Dida Andrade. A produção é uma parceria entre a Morena Filmes, com coprodução da Buena Vista International e distribuição da Paris Filmes. Nesta semana, o filme ganhou um cartaz, com destaque para Nelson Freitas, que fará o papel principal. Spyer, inclusive, comemorou nas redes sociais. “Dos produtores de Meu Nome Não é Johnny, ficou pronta uma obra prima brasileira que tive a honra de participar: Eike – Tudo ou Nada. Nelson Freitas será o Eike. Carol Castro, a Luma. E eu serei eu. Em breve nos cinemas! Obrigado Tiago, Dida, Andradina e Bárbara”, escreveu em uma publicação. O trailer de “Eike – Tudo ou Nada” será lançado na segunda-feira, 11. A pré-estreia vai acontecer no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, no dia 12 de setembro. O filme chegará a todos os cinemas brasileiros em 22 de setembro.