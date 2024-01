Larissa Manoela desmente rumores sobre gravidez: ‘Parem de criar teorias’

Atriz se casou com André Luiz Frambach em dezembro de 2023 e usou as redes sociais para negar os boatos

Reprodução/Instagram/@larissamanoela Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram em dezembro de 2023



A atriz Larissa Manoela, de 23 anos, usou as redes sociais para desmentir boatos de que estaria grávida do ator André Luiz Frambach, com quem é casada desde dezembro de 2023. A declaração foi feita em uma postagem no X, antigo Twitter, nesta terça-feira, 2. Inicialmente, ela brincou com seus seguidores que tentam descobrir como ficou seu nome após o casamento. “Sinto em informar que vocês ainda não acertaram como ficou o meu nome de casada”, brincou a atriz. Na sequência, Larissa afirmou que sempre é alvo de especulações quando o assunto é gravidez. “E tem mais, se antes de estar casada todo ano diziam que eu estava grávida imagina agora. A verdade é que quando acontecer eu certamente serei a primeira a falar e vai vir no tempo que eu e meu marido quisermos! Então parem de criar teorias”, escreveu a artista. Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumiram o namoro em julho de 2022 e ficaram noivos em dezembro do mesmo ano. O casamento ocorreu pouco tempo depois da polêmica envolvendo a família da atriz. Larissa se afastou dos pais após descobrir que o dinheiro que faturava não era repassado como deveria. Além disso, Silvana Taques e Gilberto Elias não aprovavam o relacionamento da filha com o ator. Confira a postagem: