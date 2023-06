Lexa perdoa MC Guimê e reata casamento: ‘Vi dor e arrependimento sincero’

Cantor foi acusado de importunação sexual contra participante do BBB23; cantora afirmou que funkeiro está disposto a mudar e a aprender

Reprodução/Instagram/lexa Lexa e MC Guimê reataram casamento



A cantora Lexa anunciou, nesta sexta-feira, 9, que reatou o casamento com MC Guimê. O relacionamento ficou bastante estremecido após o cantor ser acusado de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, no Big Brother Brasil 23. Ele e Cara de Sapato chegaram a ser intimados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Ambos publicaram vídeos pedindo desculpa pela atitude. Em postagem no Instagram, ela afirmou que Guimê está disposto a mudar e que viu um arrependimento sincero do companheiro. “Durante esse pós (reality show) vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. MC Guimê, te amo”, escreveu Lexa.