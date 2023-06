Pré-venda de shows da Taylor Swift tem fila de mais de 1 milhão de usuários, tentativas de assalto e ingressos esgotados

Centenas de fãs da cantora acampam em frente ao Allianz Parque para adquirir os ingressos; pré-venda é destinada para clientes do C6 Bank, enquanto a venda geral está programada para segunda-feira, 12

Reprodução/ instagram @taylorswift

A pré-venda dos ingressos para os shows da cantora Taylor Swift começaram às 10h desta sexta-feira, 9. Neste momento, a pré-venda é destinada apenas para clientes C6 Bank. Na quarta-feira, 7, fãs que tinham comprado ingressos para o show de 2020 puderam realizar a compra para as apresentações da The Eras Tour. A venda geral será aberta nesta segunda-feira, 12. Segundo atualização feita às 10h18, todos os assentos da Cadeira Inferior para os shows de São Paulo estavam em processo de compra, com mais de 760 mil dispositivos na fila de espera. Às 10h19, a situação era a mesma para os ingressos do mesmo setor no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, usuários chegaram a relatar uma fila superior a 1 milhão de usuários. Na capital carioca, usuários relataram tentativas de assalto aos membros da fila presencial, com criminosos dando socos e garrafadas nos fãs da cantora. Em São Paulo, a fila para a pré-venda presencial se estendem por alguns quarteirões ao redor do Allianz Parque e, segundo os fãs, está próxima de 1 quilômetro de comprimento. Usuários do Twitter relataram mais de 50 barracas em frente ao Allianz Parque desde 8 de junho, com o total chegando a 81 na manhã desta sexta. Segundo o portal de vendas, os ingressos para os show foram esgotados aproximadamente 30 minutos após o começo da pré-venda.

Confira tuites sobre a situação das filas:

Estamos agora já na barraca 81! Cerca de já 600 pessoas pra pré venda c6! 🫶🏻 — larinda | 🇧🇷 (@larindaswift) June 8, 2023

🚨 1 milhão de pessoas na fila para comprar os ingressos na pré venda da c6 bank para o show da "The Eras", de Taylor Swift. pic.twitter.com/yzRKukvBIJ — PAN (@forumpandlr) June 9, 2023

‼️ Situação da fila no Allianz Parque pela manhã! — Os fãs presentes contam que a fila já passou do shopping e está chegando na altura do viaduto. pic.twitter.com/IlmCIKPnMG — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) June 9, 2023