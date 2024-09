Liam Gallagher, do Oasis, revela que foi ele quem buscou a reconciliação com o irmão Noel

Icônica banda inglesa de britpop se reunirá para uma turnê mundial chamada Oasis Live’25 Tour

Reprodução/Instagram/@liamgallagher Liam Gallagher, vocalista da banda inglesa Oasis



Liam Gallagher revelou que foi ele quem tomou a iniciativa para a recente reunião da banda Oasis, que se separou em 2009. Em uma declaração feita em seus stories no Instagram, ele contou que entrou em contato com seu irmão Noel Gallagher com o objetivo de promover uma reconciliação. Essa ação marca um passo significativo após 15 anos de desentendimentos públicos entre os dois. A reconciliação entre os irmãos Gallagher não apenas trouxe à tona velhas memórias, mas também resultou na organização da turnê mundial chamada Oasis Live’25 Tour. Essa série de apresentações tem como propósito celebrar os 25 anos da formação da icônica banda britânica, que conquistou o mundo com seu som característico e letras marcantes. “”Não conte para ninguém, porque não quero as pessoas achando que sou um rapaz sentimental. Vamos manter só aqui entre nós dois”, brincou o vocalista.

A notícia da reunião da banda tem gerado grande expectativa entre os fãs, que aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre os shows e a possibilidade de novas músicas. A turnê promete reviver os sucessos que marcaram a carreira do Oasis e proporcionar momentos memoráveis para os admiradores da banda. Com a reconciliação, Liam e Noel Gallagher demonstram que, apesar das diferenças, a música e a história da banda ainda têm um papel importante em suas vidas. A expectativa é que essa nova fase traga não apenas nostalgia, mas também uma nova energia para os dois irmãos e seus seguidores.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA