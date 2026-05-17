História na prateleira

Moda, política e cultura pop andam juntas (e de tênis)

Divulgação eão XIV apareceu usando um tênis no trailer do documentário “Leão em Roma”



Neste ano, duas imagens de contextos completamente diferentes entraram para os livros de história da moda: o papa Leão XIV apareceu usando um tênis branco da Nike no trailer do documentário “Leão em Roma”, divulgado pelo Vaticano. Meses antes, a imagem de Nicolás Maduro usando um conjunto esportivo da mesma marca após sua captura viralizou.

Algumas marcas já ultrapassaram há muito tempo a barreira do consumo e passaram a ocupar um espaço simbólico dentro da cultura, da política e da memória coletiva. Deixaram de ser produtos hegemônicos para representarem um lugar de pertencimento.

Durante séculos, a Igreja Católica construiu uma relação rigorosa com vestimentas. Os sapatos papais, por exemplo, sempre carregaram significado histórico e espiritual, dos tradicionais modelos vermelhos usados por Bento XVI aos sapatos ortopédicos pretos de Francisco. Por isso, ver um pontífice usando Nike é um choque visual, ainda mais quando não é IA.

Já a imagem de Maduro produz outro efeito. O conjunto esportivo imediatamente se transformou em assunto e virou quase um documento histórico instantâneo, além de esgotar em poucas horas.

Já vimos esse movimento outras vezes. A jaqueta de couro da Schott eternizada por James Dean marcou uma era de rebeldia juvenil. O tailleur rosa da Jackie Kennedy ficou para sempre associado a um dos episódios mais traumáticos da política americana. A Adidas virou parte da identidade do hip hop com o Run-D.M.C. O Air Jordan ultrapassou o basquete e redefiniu a cultura sneaker no mundo inteiro.

No fim, pouco importa se estamos falando de um papa, um presidente ou uma celebridade. Em um mundo guiado por imagens rápidas e símbolos fáceis de reconhecer, algumas marcas já não pertencem apenas às prateleiras. Elas pertencem à história.