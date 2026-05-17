História na prateleira
Moda, política e cultura pop andam juntas (e de tênis)
Neste ano, duas imagens de contextos completamente diferentes entraram para os livros de história da moda: o papa Leão XIV apareceu usando um tênis branco da Nike no trailer do documentário “Leão em Roma”, divulgado pelo Vaticano. Meses antes, a imagem de Nicolás Maduro usando um conjunto esportivo da mesma marca após sua captura viralizou.
Algumas marcas já ultrapassaram há muito tempo a barreira do consumo e passaram a ocupar um espaço simbólico dentro da cultura, da política e da memória coletiva. Deixaram de ser produtos hegemônicos para representarem um lugar de pertencimento.
Durante séculos, a Igreja Católica construiu uma relação rigorosa com vestimentas. Os sapatos papais, por exemplo, sempre carregaram significado histórico e espiritual, dos tradicionais modelos vermelhos usados por Bento XVI aos sapatos ortopédicos pretos de Francisco. Por isso, ver um pontífice usando Nike é um choque visual, ainda mais quando não é IA.
Já a imagem de Maduro produz outro efeito. O conjunto esportivo imediatamente se transformou em assunto e virou quase um documento histórico instantâneo, além de esgotar em poucas horas.
Já vimos esse movimento outras vezes. A jaqueta de couro da Schott eternizada por James Dean marcou uma era de rebeldia juvenil. O tailleur rosa da Jackie Kennedy ficou para sempre associado a um dos episódios mais traumáticos da política americana. A Adidas virou parte da identidade do hip hop com o Run-D.M.C. O Air Jordan ultrapassou o basquete e redefiniu a cultura sneaker no mundo inteiro.
No fim, pouco importa se estamos falando de um papa, um presidente ou uma celebridade. Em um mundo guiado por imagens rápidas e símbolos fáceis de reconhecer, algumas marcas já não pertencem apenas às prateleiras. Elas pertencem à história.
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