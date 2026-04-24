Roteiro pelas vinícolas de altitude em São Joaquim e Urubici

Planeje sua viagem e descubra os melhores vinhos da Serra Catarinense com este guia detalhado e prático

Vitor C/TripAdvisor A Villa Francioni é uma das mais famosas vinícolas de São Joaquim



A Serra Catarinense consolidou-se como uma das mais promissoras regiões vinícolas do Brasil, famosa por seus vinhos de altitude. O terroir único, com noites frias e grande amplitude térmica, resulta em uvas de maturação lenta que produzem vinhos elegantes, complexos e com acidez vibrante. Este artigo apresenta um roteiro para visitar as vinícolas de altitude em São Joaquim e Urubici, dois dos principais polos de enoturismo da região, oferecendo um guia prático para organizar sua viagem e aproveitar o melhor que cada parada tem a oferecer.

O que saber antes de visitar as vinícolas de altitude

Planejamento é fundamental para uma experiência tranquila e completa. Antes de pegar a estrada, considere os seguintes pontos:

Melhor época para visitar: A Serra Catarinense é encantadora o ano todo. O inverno (junho a agosto) atrai turistas pelo frio e pela possibilidade de neve. Já a época da vindima, colheita da uva, ocorre no verão e início do outono (fevereiro a abril), sendo um período excelente para ver os vinhedos em sua plenitude.

Agendamento prévio: A grande maioria das vinícolas exige agendamento para visitas e degustações. Não deixe para reservar na última hora, especialmente em feriados e fins de semana, pois as vagas são limitadas.

Transporte: Ter um carro é a maneira mais prática de se locomover entre as vinícolas, que geralmente ficam em áreas rurais. Se pretende degustar vinhos, considere contratar um serviço de motorista particular ou uma agência de turismo local.

Vestuário: O clima na serra pode mudar rapidamente. Vista-se em camadas, com roupas confortáveis e um agasalho, mesmo fora do inverno. Sapatos fechados e sem salto são ideais para caminhar pelos vinhedos e adegas.

Sugestão de roteiro: vinícolas em São Joaquim e Urubici

Este roteiro de dois dias pode ser adaptado conforme seu tempo e interesse. Ele equilibra visitas a vinícolas icônicas com a beleza natural da região.

Dia 1: Explorando o terroir de São Joaquim

São Joaquim é considerada o berço dos vinhos de altitude no Brasil e abriga algumas das vinícolas mais estruturadas para o turismo.

Manhã na Vinícola Villa Francioni: Comece o dia em uma das mais famosas e imponentes vinícolas da região. A Villa Francioni se destaca pela arquitetura sofisticada, uma galeria de arte interna e uma ampla gama de vinhos. O tour guiado explica todo o processo de produção, desde o vinhedo até a adega, e termina com uma degustação comentada de seus principais rótulos. Tarde na Vinícola Leone di Venezia: Com forte inspiração italiana, esta vinícola boutique oferece uma experiência mais intimista. O foco está em variedades de uvas italianas adaptadas ao terroir de altitude, como Sangiovese e Montepulciano. A visita guiada pelos proprietários é um diferencial, e a degustação harmonizada com queijos e embutidos artesanais completa a imersão.

Dia 2: Charme e modernidade em Urubici

Urubici e seus arredores combinam paisagens deslumbrantes com projetos vinícolas inovadores.

Manhã na Vinícola Thera: Um complexo que une vinho, arte, gastronomia e hospitalidade. A Vinícola Thera impressiona pela arquitetura moderna integrada à natureza. Além da visita à adega e da degustação de vinhos elegantes, como o Sauvignon Blanc e o Pinot Noir, o local conta com um restaurante de alta gastronomia e uma pousada de charme. É um programa completo. Tarde na Villaggio Bassetti: Conhecida por sua abordagem cuidadosa e produção em pequena escala, a Villaggio Bassetti oferece uma visita focada na qualidade e na expressão do terroir. A degustação é conduzida de forma didática, ideal para quem deseja aprofundar os conhecimentos sobre os vinhos de altitude. Seus vinhos tintos, como o Pinot Noir e o Merlot, são muito elogiados.

Dicas para aproveitar ao máximo seu roteiro de enoturismo

Para que sua viagem seja ainda mais memorável, siga estas recomendações práticas:

Harmonize com a gastronomia local: A culinária serrana é um atrativo à parte. Experimente pratos com pinhão, truta fresca e queijo serrano. Muitos restaurantes de vinícolas oferecem menus harmonizados que elevam a experiência.

Escolha uma hospedagem de charme: Para uma imersão completa, hospede-se em pousadas rurais, hotéis-fazenda ou chalés aconchegantes. Acordar com a vista dos campos e vales da serra faz toda a diferença.

Leve vinhos para casa: Comprar diretamente na vinícola é uma ótima oportunidade para adquirir rótulos exclusivos ou de safras especiais que não são facilmente encontrados no mercado, muitas vezes com preços mais atrativos.

Beba com moderação e hidrate-se: Intercale as degustações com água para manter o paladar limpo e o corpo hidratado. Lembre-se: se beber, não dirija.

Com este roteiro em mãos, você está pronto para explorar os sabores únicos e as paisagens espetaculares das vinícolas de altitude da Serra Catarinense. Planeje sua visita, faça suas reservas e prepare-se para descobrir os tesouros vinícolas que São Joaquim e Urubici oferecem.