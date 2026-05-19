Roteiro de 3 dias em Florianópolis: norte, sul e leste da ilha

Descubra o que fazer em cada região da Ilha da Magia com nosso guia prático, dicas de locomoção e sugestões de praias e passeios

Ana Paula C/TripAdvisor Ribeirão da Ilha é um bairro histórico e considerado o paraíso das ostras



Florianópolis, a capital catarinense carinhosamente conhecida como “Ilha da Magia”, encanta por sua diversidade de paisagens, que vão de praias badaladas a vilarejos de pescadores e trilhas em meio à Mata Atlântica. Para quem tem pouco tempo, planejar é essencial. Este guia apresenta um roteiro de 3 dias em Florianópolis, focado em o que fazer no norte, sul e leste da ilha, otimizando sua viagem para aproveitar o melhor de cada região.

Planejamento essencial para sua viagem

Antes de detalhar o roteiro, algumas informações são fundamentais para organizar sua visita à ilha.

Melhor época para visitar: O verão (dezembro a março) é a alta temporada, com dias quentes ideais para praia, mas também com trânsito intenso e preços mais altos. A primavera e o outono oferecem clima agradável, menos multidões e custos mais baixos.

Como chegar: O principal acesso é pelo Aeroporto Internacional de Florianópolis (FLN), localizado no sul da ilha. Para quem viaja de ônibus ou carro, a principal via de acesso é a ponte Colombo Salles, que liga a ilha ao continente.

Locomoção: Alugar um carro é a forma mais eficiente de explorar as diferentes regiões da ilha com autonomia. Aplicativos de transporte funcionam bem, mas podem ter tarifas dinâmicas na alta temporada. O transporte público conecta os principais terminais, mas os trajetos podem ser longos.

Roteiro de 3 dias em Florianópolis: norte, sul e leste

Este roteiro foi pensado para equilibrar passeios, praias e gastronomia, explorando uma região diferente a cada dia.

Dia 1: O agito e a estrutura do norte da ilha

O norte é a região mais populosa e com maior infraestrutura turística. As praias aqui costumam ter águas mais calmas e quentes.

Manhã em Jurerê Internacional: Comece o dia conhecendo a praia mais famosa da região, conhecida por seus beach clubs e mansões. A faixa de areia é extensa e o mar é tranquilo, ideal para uma caminhada. Almoço em Santo Antônio de Lisboa: Siga para este charmoso bairro de colonização açoriana. O local é um polo gastronômico, famoso por seus restaurantes de frutos do mar, especialmente ostras. Tarde na Praia da Daniela ou Forte: Para relaxar, escolha entre a Praia da Daniela, uma piscina natural sem ondas, perfeita para famílias, ou a Praia do Forte, que abriga a Fortaleza de São José da Ponta Grossa, um passeio histórico com uma vista incrível.

Dia 2: A natureza preservada do sul da ilha

O sul de Florianópolis preserva as características mais rústicas e a cultura local, com praias selvagens e vilas de pescadores.

Passeio para a Ilha do Campeche: Este é um programa imperdível. A ilha é tombada como Patrimônio Arqueológico e Paisagístico e possui uma praia com águas cristalinas que lembram o Caribe. O acesso é feito por barcos que partem da Praia da Armação ou da Praia do Campeche. Atenção: há um limite diário de visitantes, então reserve o passeio com antecedência. Almoço no Pântano do Sul: Após retornar da ilha, dirija-se ao Pântano do Sul, um reduto da pesca tradicional. Almoce em um dos restaurantes à beira-mar, famosos pela culinária local. Fim de tarde no Ribeirão da Ilha: Complete o dia no Ribeirão da Ilha, outro bairro histórico com casario açoriano colorido. É o lugar perfeito para degustar ostras frescas e apreciar um pôr do sol espetacular.

Dia 3: As paisagens clássicas do leste da ilha

O leste concentra algumas das paisagens mais icônicas de Florianópolis, combinando lagoa, dunas e praias de mar aberto, muito procuradas por surfistas.

Manhã na Lagoa da Conceição: Explore o coração da ilha. Você pode praticar esportes aquáticos como stand-up paddle e caiaque, ou simplesmente caminhar pela Avenida das Rendeiras. Tarde entre a Joaquina e a Praia Mole: Siga para a Praia da Joaquina, famosa por suas imensas dunas, onde é possível praticar sandboard. Em seguida, visite a vizinha Praia Mole, um dos pontos de encontro de jovens e surfistas, com uma beleza natural impressionante. Pôr do sol no Mirante Ponto de Vista: Para fechar a viagem, suba até o mirante que fica na estrada entre a Lagoa e a Praia Mole. A vista panorâmica da Lagoa da Conceição ao entardecer é o cenário perfeito para se despedir da Ilha da Magia.

Dicas práticas para sua estadia

Onde se hospedar: Para quem busca agito e estrutura, o norte (Canasvieiras, Jurerê) é ideal. Para uma experiência mais central e boêmia, a Lagoa da Conceição (leste) é uma ótima opção. Já o sul é perfeito para quem procura tranquilidade e contato com a natureza.

Gastronomia: Não deixe de provar a sequência de camarão, as ostras frescas (Florianópolis é a maior produtora do Brasil) e o peixe tainha na brasa (especialmente durante o inverno).

Segurança: Como em toda cidade grande, tenha atenção com seus pertences, principalmente em praias movimentadas e durante a noite.

Com este roteiro de 3 dias em Florianópolis, você consegue ter uma visão completa da diversidade da ilha. Planejar a locomoção entre o norte, sul e leste é o segredo para otimizar o tempo e garantir que sua viagem pela Ilha da Magia seja inesquecível, explorando desde o charme histórico até as paisagens naturais mais deslumbrantes.