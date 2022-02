São Paulo é eleita o sétimo melhor destino gastronômico do mundo em 2022

Capital paulista foi a única cidade brasileira no ranking e superou Nova York; Roma lidera

Carlos Manoel/Jovem Pan

A cidade de São Paulo foi eleita como o sétimo melhor destino gastronômico do mundo em 2022 em ranking formado pelo prêmio “Traveller’s Choice”, do site TripAdvisor. A capital paulista foi a única cidade brasileira a figurar no ranking, e superou outros destinos famosos para quem deseja comer bem, como Nova York e Cingapura. No texto sobre São Paulo, o Traveller’s Choice destaca outros atrativos da cidade. “A culinária e a arte de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, é tão multinacional quanto sua diversificada população de mais de 11 milhões de habitantes. Com os restaurantes do bairro Jardins servindo todos os tipos imagináveis de pratos, e lanchonetes do mundo inteiro, não seria estranho você ir a São Paulo só para comer. Mas você perderia museus de nível internacional, excursões pelos diferentes e animados bairros, além de ótimas compras”, diz o site. A lista é liderada por Roma, capital da Itália, famosa pela história e pelas massas de seus restaurantes.

Confira o ranking completo.