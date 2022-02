Pelé informa que voltará ao hospital para continuar tratamento contra tumor

Rei do Futebol ainda brincou e disse que espera ver o Super Bowl neste domingo

Reprodução / Instagram / @Pele Pelé avisa que voltará ao hospital para tratamento de câncer



Pelé informou neste domingo, 13, que voltará ao hospital nos próximos dias para continuar o tratamento de um tumor no cólon. O Rei do Futebol vem passando por sessões de quimioterapia nos últimos meses e precisou ficar hospitalizado por um mês em setembro de 2021. No fim do ano, o ex-jogador celebrou voltar a casa a tempo de passar o Natal com a família; hoje, brincou e disse que pretende assistir do hospital ao Super Bowl, a final do futebol americano nos Estados Unidos. “Amigos, como tenho feito mensalmente, eu estou indo para o hospital continuar meu tratamento. Tomara que tenha pipoca, para assistir ao Super Bowl logo mais. Estarei vendo a partida apesar de meu amigo Tom Brady não estar jogando. Obrigado por todas as mensagens de carinho”, escreveu. Na última semana, Pelé postou em suas redes sociais para tranquilizar os fãs e afastar boatos de que teria morrido.