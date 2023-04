Lobão chama CPM 22 de ‘lixo’ e recebe resposta atravessada de Badaui; confira

Em áudios vazados, o compositor detona outras bandas e cantores brasileiros: ‘Vai queimar meu nome’

Reprodução/Morning Show Fernando Badaui, vocalista do CPM 22, rebate comentário de Lobão



O cantor Lobão, um dos grandes nomes do rock nacional, chamou a banda CPM 22 de “lixo” em áudios vazados e divulgados nesta quarta-feira, 26, pelo Balanço Geral, da Record TV. “Tanto o Paulo Miklos, quanto o Paulo Ricardo, CPM 22. É tudo banda lixo. O próprio Titãs todo mundo já falou que a própria apresentação está horrível. Então ficar próximo desses caras é roubada. Porque eles estão sucateando, né? Estão fazendo show de qualquer maneira. E a gente entrando do lado deles, a gente se associa a essa imagem, né? Então quanto mais distância desses caras eu quero, melhor, né? Esse tipo de gente, não tem como…eles querem vender a comida deles. Então sabe, a gente está lidando com ‘sub business’. Paulo Miklos, o Paulo Ricardo, Marcelo Nova, o Velhas Virgens, o CPM 22. É tudo lixo. Eu não quero isso, sabe? Esses caras não merecem a menor confiança. Vai queimar meu nome. Vai queimar muito. Isso é horrível para mim”, iniciou o compositor. “O CPM é banda ressuscitada. Já era uma porcaria quando fazia sucesso. Agora banda que morreu, foi ressuscitada”, acrescentou. No Twitter, o vocalista do CPM 22, Fernando Badaui, rebateu o comentário de Lobão: “Quer dizer que o idiota, bunda suja do Lobão falou que CPM22, Titãs, Velhas Virgens, Marcelo Nova é tudo lixo? Que bom!! Vai tomar no c* seu bosta!!”, escreveu. Nos áudios, Lobão também detona o cantor Lulu Santos, além do apresentador Serginho Groisman. “Eu gosto do Lula etc e tal. Gostaria de tê-lo com carinho como irmão, mas não porque ele vá poder acrescentar muito, sabe? Ia ser legal para caramba. Mas não tem porque também a gente ficar se rasgando. Porque é tudo o que ele quer, porque é uma diva, né? Conheço o Lulu, né? Na palma da minha mão. O Lula é um cara que é muito ciclotímico, né? Hora ela está assim, hora ele está assado. Ele pode se tornar um cara muito traiçoeiro e ele pode no meio de uma entrevista virar o jogo. Porque ele é assim, sabe? Ele é uma pessoa muito traiçoeira, muito instável emocionalmente e todo mundo sabe disso”, disparou. “Você chega lá, você é maltratado ou a plateia te maltrata, o som sai uma **. O Serginho é uma **, cara, sabe? Pelo menos vamos esnobar ele. Eu faço questão de não fazer esse programa”, completou.