Lucas Luigi e Lucas Henrique vencem a prova do anjo do ‘BBB 24’ – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Divulgação O "Big Brother Brasil" está em sua 24ª edição



No BBB24, Lucas Luigi e Lucas Henrique venceram a prova do anjo e estão imunes. A dinâmica foi em dupla durante a tarde desta sexta-feira. Domingo, os novos anjos vão escolher em consenso mais um imunizado.

Tarcísio diz que sede do governo seguirá no Palácio dos Bandeirantes

O Governo de São Paulo decidiu manter o Palácio dos Bandeirantes como sede do governo estadual, mesmo após a construção do novo centro administrativo no bairro Campos Elíseos, região central da capital. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que a residência oficial e o gabinete do governador permanecerão no Morumbi, enquanto as demais secretarias, autarquias e empresas públicas serão transferidas para o novo local.

Xi Jinping deve vir ao Brasil em novembro

O presidente da China, Xi Jinping deve vir ao Brasil em novembro. A informação foi divulgada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, nesta sexta-feira, durante conversa com jornalistas no Palácio do Itamaraty, após se reunir com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O ministro chinês também confirmou que irá se encontrar com o presidente Lula. A vinda do líder chinês deve acontecer durante as reuniões do G20.