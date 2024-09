Ludmilla, Matuê e rappers Veigh e Orochi agitam multidão no primeiro dia do Rock in Rio

Travis Scott, atração principal deste primeiro dia do evento, entra no palco meia-noite

Cantora Ludmilla apresenta seu show, realizado no Palco Mundo durante o primeiro dia do Festival Rock In Rio Brasil - 40 anos e para sempre



A edição de 2024 do Rock in Rio começou nesta sexta-feira (13) e se estenderá até o dia 22 do mesmo mês, na famosa Cidade do Rock, localizada no Rio de Janeiro. Este festival, que é um dos mais esperados do Brasil, promete uma programação repleta de grandes atrações musicais, principalmente neste ano, quando completa 40 anos. A programação do dia é dominada pelo rap, sendo o americano Travis Scott o maior destaque da noite. Os brasileiros Matuê, Ludmilla e MC Cabelinho, e o rapper britânico 21 Savage também se apresentam nos palcos da Cidade do Rock. Matuê com Wiu e Teto foi quem abriu as apresentações do Palco Mundo. Na sequência, a funkeira Ludmilla se apresentou, seguida por 21 Savage. Travis Scott, atração principal deste primeiro dia do evento, entra no palco meia-noite. No Palco Sunset, que agitou a galera o rapper Veigh e Kayblack, Orochi, Oruam e Chefin e MC Cabelinho & Coral das Favelas, encerra às apresentações às 22h45.

Depois de suscitar incertezas sobre a sua apresentação no Rock in Rio, a cantora Ludmilla subiu ao Palco Mundo pela primeira vez e fez jus à sua versatilidade. Ela fez um show eclético que contou com a participação de MC Daniel – que também havia se apresentado mais cedo no festival. Os dois cantaram a recém-lançada parceria Não Para. A cantora passeou com facilidade pelo pop, funk, R&B e pagode. Cantou sucessos como Rainha da Favela, fez um medley com Snooze, sucesso de SZA, e Não Quero Mais e trouxe canções do projeto Numanice. “É a primeira vez do pagode no Palco Mundo”, celebrou.

Próximos shows

O sábado (14), Lulu Santos será uma das principais atrações do Palco Mundo, com show marcado para as 16h40. OneRepublic se apresenta às 21h20, enquanto Imagine Dragons encerra a noite à meia-noite. No Palco Sunset, James se apresenta às 20h10, e o Espaço Favela terá Dennis às 21h. No domingo, dia 15, o Palco Mundo receberá a icônica banda Journey às 19h, seguida por Avenged Sevenfold à meia-noite. O Palco Sunset contará com Incubus às 20h10, e o Espaço Favela terá MC Poze do Rodo às 21h. A programação continua com grandes nomes nos dias seguintes, incluindo Charlie Puth e Ed Sheeran na quinta-feira, e Karol G e Katy Perry na sexta.

Os últimos dias do festival também prometem grandes shows, como Ney Matogrosso e Zeca Pagodinho, que se apresentarão em palcos distintos no dia 21. O encerramento do evento no dia 22 contará com Ne-Yo e Akon no Palco Mundo, além de Ney Matogrosso no Palco Sunset. Os ingressos para o Rock in Rio estão disponíveis no site da Ticketmaster, com preços que variam de R$ 397,50 (meia-entrada) a R$ 795 (inteira). É importante ressaltar que a classificação etária do evento é de 16 anos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo