Rock in Rio 2024: Tudo que você precisa saber sobre o festival

Os shows acontecem entre os dias 13 e 22 de setembro, na cidade do Rock, na Barra da Tijuca

FELIPE DUEST/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Shows incluem Katy Perry, Shawn Mendes, Lulu Santos e mais



O Rock in Rio 2024 está programado para acontecer entre os dias 13 e 22 de setembro, no Parque Olímpico, localizada no Parque Olímpico (av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401 – Barra da Tijuca). A expectativa é que o festival atraia cerca de 700 mil visitantes ao longo de sua realização. Para facilitar o deslocamento dos participantes, o evento contará com o BRT “Expresso Rock in Rio”, que fará viagens diretas para o Terminal Centro Olímpico. Os ônibus sairão dos terminais Jardim Oceânico e Alvorada sem paradas, enquanto o terminal Paulo da Portela fará paradas. A tarifa para ida e volta é de R$ 23, e o serviço funcionará das 11h até às 5h do dia seguinte.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O metrô também estará à disposição, operando 24 horas, com a estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca aberta para embarque. Outras estações do sistema funcionarão normalmente, mas apenas para desembarque durante a madrugada, garantindo que os participantes possam retornar para casa com mais facilidade.

Além disso, haverá ônibus de Primeira Classe com 16 pontos de embarque na cidade do Rio de Janeiro e 22 em outros estados como Rio, São Paulo e Minas Gerais. Os preços para esse serviço variam entre R$ 160 e R$ 600, dependendo da origem e do destino, para viagens de ida e volta.

A entrada para a Cidade do Rock será liberada a partir das 14h, e é aconselhável que os visitantes cheguem com antecedência para evitar longas filas na entrada do evento.

Os ingressos para o festival têm preços que variam de R$ 397,50 (meia-entrada) a R$ 795 (inteira), com uma opção de desconto de 15% para clientes do Itaú, totalizando R$ 675,75. A classificação etária para o evento é de 16 anos, e os ingressos podem ser adquiridos através do site da Ticketmaster.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile