Luva de Pedreiro lava para-brisa de motoristas em Recife e surpreende fãs: ‘Receba’

Influencer baiano que se notabilizou por divulgar lances de futebol apareceu nas ruas da capital pernambucana limpando carros e em conversas com seguidores

Reprodução/Instagram/luvadepedreiro Luva de Pedreiro apareceu nas redes sociais com um rodo e uma garrafa d'água limpando para-brisas nas ruas de Recife



O influencer Iran Ferreira, conhecido nas redes sociais como Luva de Pedreiro, surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira, 9, e apareceu nas ruas de Recife lavando para-brisas de motoristas que passavam pelas ruas. “Quer que eu limpe o carro, pai? Tá ligado, pai. É o Luva de Pedreiro, melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Receba, pai”, disse a um dos condutores. Com um rodo e uma garrafa d’água em mãos, o influenciador baiano também parou para falar com seus apoiadores e publicou os vídeos com a empreitada nas redes sociais. Na última semana, Luva passou por uma situação incomum, após ficar preso em um elevador com outras 12 pessoas e se desesperou com a situação. Assim que a porta se abriu, Ivan saltou e partiu para o corredor. Com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram e outras 23,3 milhões no TikTok, o influenciador é dono de uma das maiores páginas das redes com conteúdo voltado aos amantes de futebol. Mesmo com a diminuição no volume das postagens, Luva segue divertindo seus fãs com vídeos de cobrança de falta, chutes colocados e frases de efeito.