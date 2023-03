Manchester United goleia o Betis pela Liga Europa e abre vantagem nas oitavas de final

Red Devils fizeram 4 a 1 nos espanhóis no jogo de ida e devem confirmar vaga às quartas na próxima semana

EFE/EPA/Adam Vaughan Weghorst marcou o último gol do Manchester United no jogo



O Manchester United segue fazendo suas boas apresentações na temporada. Depois de levar um 7 a 0 do Liverpool na Premier League no final de semana, os Red Devils venceram o Betis por 4 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, no Old Trafford. O placar foi construído cedo. Logo aos 6 minutos, Marcus Rashford fez o primeiro. Aos 32, Gutiérrez empatou para os espanhóis. No segundo tempo o United deslanchou. Aos 7 minutos, Antony marcou um lindo gol e recolocou os ingleses na frente. Aos 13, Bruno Fernandes fez o terceiro e aos 37 minutos, Weghorst fechou a conta em 4 a 1. A partida de volta será na próxima quinta-feira, dia 16, às 14h45 (horário de Brasília). Outro inglês que jogou nesta quinta foi o Arsenal, empatando por 2 a 2 com o Sporting-POR.

Confira abaixo os resultados dos jogos de ida da Liga Europa:

Sporting 2 x 2 Arsenal

Bayer Leverkusen 2 x 0 Ferencváros

Union Berlin 3 x 3 Union

Roma 2 x 0 Real Sociedad

Shakhtar Donetsk 1 x 1 Feyenoord

Juventus 1 x 0 Freiburg

Sevilla 2 x 0 Fenerbahçe