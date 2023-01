Felipe Prior rebate Rafa Kalimann após atriz dizer que homens do ‘BBB 20’ a feriram como mulher: ‘Desnecessário’

O ex-BBB afirmou que entrou no reality show para competir: ‘A única coisa que eu queria era ganhar’

Reprodução/Instagram/@felipeprior Felipe Prior não gostou das declarações de Rafa Kalimann



O ex-BBB Felipe Prior parece não ter gostado de um pronunciamento da sua colega de reality Rafa Kalimann. Em entrevista ao programa “Altas Horas”, Kalimann afirmou que não mantém contato com os homens do “Big Brother Brasil 20” pois eles a feriram como mulher. Em seguida, Felipe Prior se posicionou no Instagram, afirmando que achou a fala da ex-sister desnecessária. “Encontrei a Rafa no Carnaval, ela foi super gente boa comigo. Fiquei até um pouco chateado por conta disso. Comigo ela foi super legal, me deu oi, fez toda questão. Depois tu vê que ela generalizou como se fossem todos os moleques do programa que tivessem feito uma parada. Em nenhum momento eu faltei com respeito por ninguém no programa e pós-programa”, defendeu. Prior pediu para que Serginho Groisman o convidasse para uma entrevista e comparou o caso com Karol Conká. Cancelada e eliminada com mais de 99% dos votos, a cantora também participou da atração de auditório da Globo. “Acho que também deveria levar a gente lá. Podia me levar o programa para eu ter a fala também. A única coisa que eu queria era ganhar. Sou competidor e gosto de ganhar. Podia ser R$ 1.0000, eu queria ganhar. A única coisa que eu fiz no programa foi competir. Fiquei chateado mesmo. Quem ganhou o ‘Big Brother’ foi todo mundo. Esse programa foi o maior da história, na minha opinião. Achei zoado, sempre tratei todas as meninas no programa, e na minha vida, com respeito. Achei desnecessário a palavra, tá bom?”, concluiu.