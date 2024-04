Maiara compartilha o que come no café da manhã após dar o que falar com emagrececimento

Cantora revelou que come ovo, jiló e palmito todas as manhãs e que personal trainer monitora sua nova vida fitness

Gabi de Morais/Divulgação/Maiara e Maraisa Maiara, da dupla com Maraísa



Maiara, da dupla Maiara e Maraisa, esta dando o que falar nas redes após o processo de emagrecimento que se submeteu. Na manhã desta quarta-feira (3), ela usou os stories para compartilhar parte de sua rotina de treino e café da manhã e mostrou que come jiló, ovo e palmito todas as manhãs. “O de sempre, ninguém entende. Ovo, jiló e palmito. E um café, né?”, disse ela no vídeo. Na sequência, a sertaneja mostrou o look para o treino: um top preto e um shortinho branco. Ela marcou na publicação o seu personal trainer, Guto Oguido, que tem acompanhado a cantora na nova vida fitness. Em entrevista ao programa “Fofocalizando”, do SBT, a sertaneja chegou a falar seu peso: “Hoje devo ter entre 45 kg e 47 kg. Não faço nada sem acompanhamento [médico]. Aprendi depois de dez anos que meu corpo é o centro”, disse.

Veja a foto que Maiara compartilhou nos stories