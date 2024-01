Futura mamãe? Maraisa levanta suspeitas em detalhe de declaração para noivo

‘Que 2024 seja nosso ano’, desejou a cantora sertaneja para o companheiro

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, levantou suspeitas de uma possível gravidez nesta segunda-feira, 1 de janeiro. Nas redes sociais, a sertaneja se declarou para o noivo, Fernando Mocó, mas chamou a atenção dos fãs por um detalhe em específico. “Eu te amo para sempre meu amor! Que 2024 seja nosso ano”, escreveu, acompanhando emojis de um anel, uma mulher grávida e um coração. Os fãs logo associaram o símbolo da gravidez a suposta espera de um filho do casal. “Na minha cabeça, faz muito sentido ela já estar gravida, principalmente porque a Maiara falou ‘esperei tanto por isso”’, disse uma fã. “Acredito que ela colocou esses emojis querendo dizer que esses são os planos deles pra 2024: casar e ter filho”, opinou outro. Fernando Mocó e Maraisa estão noivos desde setembro de 2023 e o casamento deve acontecer neste ano. O site da Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa da dupla sertaneja para mais informações. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.

Eu te amo pra sempre meu amor! Que 2024 seja o NOSSO ano! 💍🤰🏻♥️ pic.twitter.com/hHi5MAihk6 — Maraisa (@Maraisa) January 1, 2024