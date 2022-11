Maiara e Maraisa homenageiam Marília Mendonça: ‘Não dá para fingir que tá tudo bem’

Na publicação, irmãs detalham o que a cantora representou na vida delas e falaram sobre a saudade que sentem da amiga

Reprodução/Instagram Irmãs publicaram a homenagem para a amiga nas redes sociais neste sábado



As irmãs e cantoras Maiara e Maraisa homenagearam a cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo há um ano, em Minas Gerais, neste sábado, 5. Pelo Instagram, a dupla publicou uma foto com cantora em uma das últimas gravações do álbum “Patroas 35%”. Na postagem, as irmãs detalham o que a cantora representou na vida delas e falaram sobre a saudade que sentem da amiga. Elas contam que planejaram fazer um texto bem humorado. No entanto, disseram que se Marília poderia rir delas caso fosse escrito de uma forma “brega” demais. “A gente escreve e apaga, pensa, lembra, e diz: Vamos fazer dessa vez um texto super bem humorado, a cara dela. Mas se ela ler e for muito brega ela vai rir de nós. Ela fiscalizava tudo, na verdade ela foi nosso primeiro fã-clube, nos acompanhava quando as coisas que conquistamos hoje, pareciam impossíveis de se conquistar. A gente repartiu o pão, o lápis, o sofá, o palco, a capa da revista que ela sempre sonhou, o topo e chão. Não dá para fingir que tá tudo bem, não podemos ser falsas, uma vez que nossa marca sempre foi ser real”, escrevem. “A dor nunca desaparece, ela sempre está em cena e o que nos resta é fazê-la ou não ser protagonista nessa história, aí sim é opcional, aí nós tomamos as rédeas e colocamos no papel a sofrência mas saindo por cima no final”, prosseguem. No fim, a dupla ressalta o quanto a importância da cantora na vida delas. Porque para Marília, o importante não era contar que perdemos 100 vezes, era fazer uma festa absurda quando ganhávamos 2, ou 3. Não dá para montarmos um top 10 das coisas que mais causam saudade, vai depender do dia, vai depender da situação. Mesmo ganhando o mundo, nós perdemos sem ela. Mesmo perdendo Marília, nós ganhamos tendo a chance de a ter conhecido. O que fica é o amor e as histórias mais incríveis que um dia certamente virarão um livro best seller. Um ano que parece um século de saudade”, completaram.