Legado de Marília Mendonça: Canal da cantora no YouTube é o terceiro maior de 2022

Lançamento do EP póstumo ‘Decretos Reais Vol. 1’ contribuiu para que a artista, que morreu vítima de um acidente aéreo em 5 de novembro de 2021, permanecesse no topo

Reprodução/Instagram/mariliamendoncacantora Marília Mendonça segue entre as cantoras mais ouvidas do YouTube no Brasil



Um ano após sua morte, Marília Mendonça segue entre as artistas mais ouvidas do Brasil no YouTube. A cantora morreu aos 26 anos no dia 5 de novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo que aconteceu em Caratinga, interior de Minas Gerais. Ao site da Jovem Pan, o YouTube informou que, até o momento, a sertaneja que ganhou dos fãs o título de Rainha da Sofrência teve “o terceiro maior canal de artista em 2022”. O YouTube, no entanto, não divulgou quem são os dois artistas que possuem os canais com mais visualizações que o de Marília. No dia 21 de julho deste ano, a família da artista anunciou nas redes sociais que lançaria um EP como parte de uma homenagem póstuma. O chamado “Decretos Reais Vol. 1” conta com quatro faixas que foram extraídas da live “Serenata”, transmitida em maio de 2021. A música Te Amo Demais, que ficou conhecida após ser gravada pelo cantor Leonardo no início dos anos 2000, é a faixa do EP com mais visualizações no YouTube – mais de 48 milhões. A canção Não Era Para Ser Assim ultrapassou 15 milhões de visualizações, o medley Sendo Assim/Muito Estranho (Cuida Bem de Mim) conta com 8,7 milhões e Te Amo, O Que Mais Posso Dizer tem mais 6 milhões. O canal de Marília no YouTube ainda conta com 25,2 milhões de inscritos. Esse sucesso se estende para streamings de música como o Spotify, no qual a cantora ainda possui 10,4 milhões de ouvintes mensais. Já no Deezer, ela conta com mais de 11,7 milhões de fãs.