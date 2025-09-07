Maraisa responde a críticas após vídeo viral com interação breve com fãs: ‘Atendi com o maior amor do mundo’
No vídeo, a artista, já dentro de seu carro, responde de forma breve a uma mãe que menciona que sua filha canta suas músicas desde os 2 anos, limitando-se a dizer ‘linda’
Maraisa, aos 37 anos, se manifestou após ser alvo de críticas por um vídeo que se espalhou rapidamente nas redes sociais. No registro, a artista, já dentro de seu carro, responde de forma breve a uma mãe que menciona que sua filha canta suas músicas desde os 2 anos, limitando-se a dizer “linda”. Essa interação gerou descontentamento entre alguns fãs, que sentiram que a cantora não demonstrou a devida atenção. “É claro que não é toda vez que a gente consegue atender, é claro que por mais que a gente queira dar o nosso melhor, não é toda vez que a gente consegue, mas não é o caso. Nesse caso, não foi assim que aconteceu […]. Eu não acredito que para eu trabalhar em paz, eu tenho que provar as coisas que eu faço”
Em uma postagem no Instagram, Maraisa esclareceu que a gravação foi feita no final de um atendimento e que ela havia saído do veículo para interagir com os fãs de maneira carinhosa. “Desci do carro, atendi essas pessoas com o maior amor do mundo, carinho do mundo, com o tempo que eu tinha”, explicou, mencionando que já estava atrasada para sua apresentação. “Respondi muito rápido, mas não foi para desfazer de ninguém”, explicou.
A cantora revelou que, apesar de estar acostumada a receber críticas, as recentes a afetaram de forma significativa. Maraisa se esforça para ser atenciosa com seus admiradores e se sentiu injustamente julgada por um momento que foi tirado de contexto. Ela destacou que, embora não consiga atender a todos os fãs em todas as ocasiões, naquele instante fez o possível para demonstrar seu carinho. Maraisa finalizou sua mensagem reafirmando seu compromisso com os fãs e a importância que eles têm em sua carreira.
*Reportagem produzida com auxílio de IA
