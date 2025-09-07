Elizabeth Hurley encerra o verão com foto de biquíni branco e agita redes sociais

‘Tchau, tchau para o melhor verão’, escreveu a atriz, que fez sucesso nos anos 1990, em sua postagem no Instagram

A atriz britânica Elizabeth Hurley, de 60 anos, chamou atenção neste sábado (6) ao publicar em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece de biquíni branco, celebrando o fim do verão nos Estados Unidos. No registro, ela posa sentada em um monte de feno, usando um modelo cortininha com detalhes em correntes douradas e óculos escuros. Na legenda, a atriz foi sucinta: “Tchau, tchau para o melhor verão“. No hemisfério norte, a estação mais quente do ano termina em setembro.

A postagem rapidamente repercutiu entre os fãs, acumulando mais de 30 mil curtidas em poucas horas. Os comentários exaltaram a beleza da artista: “Acredito que você deve ser a mulher de 60 anos mais gostosa do planeta”, escreveu um seguidor. Outro elogiou: “É simplesmente incrível como essa mulher não envelhece. Ainda está maravilhosa depois de todo esse tempo”. Também houve quem resumisse: “A mulher mais bonita do mundo” e “Envelhecendo como um bom vinho, está tão linda quanto há 30 anos”.

A atriz, que tem carreira marcada por filmes de comédia romântica e pelo sucesso nos anos 1990, também utilizou suas redes sociais nesta semana para prestar homenagem ao estilista Giorgio Armani, que morreu na quinta-feira (4). “Incrivelmente triste em saber do falecimento do lendário Giorgio Armani. Que visionário gentil e encantador. Uma perda verdadeira”, escreveu.

