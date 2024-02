Mari Gonzalez homenageia seu ex-noivo, Jonas Sulzbach, em aniversário

A influenciadora digital e ex-BBB, Mari Gonzalez , publicou uma bela homenagem ao seu ex-noivo, Jonas Sulzbach , nos stories do seu Instagram nesta quarta-feira, 7. Em outubro,informaram que “cada um está vivendo um pouco mais a sua vida individual” e que se não fossem pessoas públicas poderiam “viver essas fases sem pressões ou questões externas”. Desde então, o casal que estava junto desde 2015 tem sido visto em diferentes eventos e, em algumas ocasiões, acompanhado de outras pessoas. “Hoje o dia é dele, parabéns, Jonas Sulzbach! Só a gente sabe o quanto vibramos um pelo outro e sempre será assim, porque a nossa relação vai além. Desejo um novo ciclo lindo para você, muita saúde e conquistas. Estou aqui sempre, tá? Te amo demais! Seja feliz porque você merece”, escreveu. Integrante da edição de 2020 do Big Brother do Brasil , Mari tem trabalhado na edição deste ano como parte da equipe de comunicação e repercussão do programa.