Marieta Severo recebe alta após ser internada com Covid-19

A atriz, que estava participando das gravações da próxima novela da Globo, passou uma semana hospitalizada com quadro leve de pneumonia

Reprodução Um dia antes, a assessoria de imprensa da atriz já tinha reportado que Marieta tinha melhorado, apesar de ainda sentir cansaço



A atriz Marieta Severo recebeu alta depois de passar uma semana internada com Covid-19. A assessoria de imprensa da artista de 74 anos informou à Jovem Pan que ela deixou o Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, e voltou para casa neste sábado, 12. A veterana da Globo foi hospitalizada “por precaução” depois de testar positivo para o novo coronavírus e apresentar um quadro leve de pneumonia. Na sexta-feira, 11, já havia sido reportado que Marieta Severo apresentou uma melhora significativa, apesar de ainda sentir cansaço. Antes de ser diagnosticada com a doença, a atriz estava gravando a próxima novela das 21h da emissora, “Um Lugar ao Sol”.