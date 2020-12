‘Nosso canal foi feito para tirar o velho do armário’, diz o trio Avós da Razão

Gilda (78 anos), Helena (92 anos) e Sonia (83 anos) participaram do programa ‘De Tudo Um Pouco’ desta sexta-feira, 11, e contaram tudo sobre o seu sucesso na internet

Gilda, Helena e Sonia do canal Avós da Razão



Três amigas se juntaram e criaram um canal no Youtube. Essa é uma premissa comum, mas e quando essas mulheres tem 78, 83 e 92 anos? O canal ‘Avós da Razão‘ é sucesso há dois anos na plataforma de vídeos, tendo mais de 61 mil inscritos e outros 80 mil seguidores no Instagram. Na noite desta sexta-feira, 11, Gilda, Sonia e Helena participaram do programa ‘De Tudo Um Pouco‘, da Jovem Pan, e compartilharam suas experiências de youtubers. Confinadas em suas casas por causa da pandemia da Covid-19, elas acreditam que o canal tem sido uma forma de evitar o isolamento. “É uma ocupação pra gente, foi uma coisa fantástica. Nós recebemos as perguntas mais absurdas que você possa imaginar, e precisa estar preparado. Temos um bom humor fantástico, então a pandemia está passando meio que nessa novidade internética para quem mau sabia usar a internet. Está preenchendo o final de semana e os outros dias”, contou Gilda.

Famosas por suas respostas “na lata” e sem papas na língua, as três responderam algumas perguntas feitas pelo público e não economizaram nas palavras. Questionada sobre o casamento virgem, Sonia soltou o verbo. “É uma loucura a pessoa se casar virgem. É uma demonstração de sadomasoquismo negar o prazer para si próprio. Você vai casar virgem com uma pessoa que nem conhece na cama? Tem que experimentar antes. E depois você não pode adiar as coisas. F** adiada é f** perdida”, disse arrancando risadas dos apresentadores. No canal elas já responderam ser a favor da maconha e acreditam que todas proibições são problemáticas. “Eu sou a favor de liberar maconha, liberar o jogo, e etc. Cada um sabe de si”, disse Gilda.

Helena trouxe, inclusive, um acontecimento desta sexta-feira para a pauta. “Hoje a Argentina liberou o aborto. Isso é uma coisa que tem que ser a mulher que tem que resolver. Não são os homens que devem fazer as leis sobre isso”, disse a integrante mais velha do grupo. Encerrando a conversa, Sonia explicou como o canal foi criado. “O nosso canal foi para tirar o velho do armário, da cristaleira. Para ele se desempoeirar. O velho é uma novidade, porque ele deu de durar muito e é um desconhecido. Ninguém sabe o que o velho quer, o que ele precisa, qual é o almejo dele. O velho precisa se mostrar, ir para o sol”, completou. Além do trio, os peritos criminais Eduardo e Rosângela Llanos também participaram do programa.

Confira abaixo a íntegra do programa desta sexta-feira: