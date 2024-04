Marília Mendonça chega à marca de 10 bilhões de streams no Spotify

A eterna Rainha da Sofrência possui outros marcos na carreira, incluindo o posto de uma das cinco artistas mais ouvidos do país

Reprodução/Instagram/@mariliamendoncacantora Ela faleceu em um acidente em 2021



A eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça se tornou a primeira artista brasileira a bater a marca de 10 bilhões de streams no Spotify. As informações são do aplicativo, no qual a sertaneja já conta com mais de 12 bilhões de streams. Falecida em 2021, o sucesso continua eternamente, visto que o trabalho “Decretos Reais”, lançado de forma póstuma, recebeu o prêmio de Melhor Álbum da Música Sertaneja. Anteriormente a cantora já havia liderado outros rankings, como dos cinco artistas mais ouvidos do país, marca que inclusive já havia atingido no ano de 2020. A própria conta do Spotify compartilhou no último sábado (20), uma homenagem à cantora. “O legado dela será incrível e as músicas jamais deixarão de ser cantadas”, diz a legenda. “Marília Mendonça acabou de se tornar a primeira artista brasileira a bater a marca de 10 bilhões de streams no Spotify”.

