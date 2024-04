Inter de Milão vence o clássico contra o Milan e conquista o Campeonato Italiano pela 20ª vez

Equipe de Simone Inzaghi garantiu o scudetto com 17 pontos de vantagem sobre o eterno rival, faltando cinco rodadas para o fim do torneio; clube ganhou o direito de usar duas estrelas na camisa

DANIEL DAL ZENNARO/EFE/EPA Barella, Lautaro Martinez e Calhanoglu (da esq. para a dir.) comemoram o título da Inter após vitória sobre o Milan



A Inter de Milão garantiu seu 20º título nacional na história ao vencer o Milan por 2 a 1, em San Siro, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. Francesco Acerbi e Marcus Thuram foram os autores dos gols interistas, enquanto Tomori descontou para a equipe rubro-negra. O jogo foi crucial para o conjunto comandado por Simone Inzaghi, que precisava da vitória para confirmar o título. Com uma vantagem de 14 pontos sobre o Milan e apenas seis rodadas restantes, a Inter havia entrado no clássico com grande possibilidade de dar a volta olímpica e logo aos 18 minutos do primeiro tempo abriu o placar em lance de bola parada, quando Acerbi aproveitou um escanteio cobrado por Dimarco e empurrou para a rede. Thuram ampliou a vantagem aos 4 minutos do segundo tempo, marcando uma pintura após driblar a marcação. O Milan descontou com Tomori, de cabeça aos 35 minutos, mas não conseguiu reverter o resultado.

Com essa vitória, a Inter garantiu o título com 17 pontos de vantagem sobre o eterno rival, faltando cinco rodadas para o fim do campeonato. Além disso, a equipe possui o melhor ataque, com 79 gols marcados, e a melhor defesa, com apenas 17 gols sofridos. Vale destacar que o clube azul e preto dominou seus confrontos contra o Milan nesta temporada, conquistando sua sexta vitória consecutiva no clássico. Isso reforça a superioridade da equipe de Simone Inzaghi ao longo do campeonato. Com essa conquista, a Inter de Milão também ganha o direito de adicionar uma segunda estrela em seu escudo, um privilégio concedido na Itália a cada dez títulos nacionais.

Publicada por Felipe Cerqueira

Reportagem publicada com auxílio de IA