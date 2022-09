Matheus, dupla com Kauan, vaza próprio número de celular e fãs o bombardeiam de mensagens

Cantor sertanejo brincou com a situação e até mesmo mostrou algumas mensagens que recebeu no WhatsApp

Reprodução/Instagram/@matheusekauan Matheus vazou o próprio celular e respondeu alguns fãs no WhatsApp



O cantor Matheus, dupla com Kauan, vazou o próprio número de celular, neste sábado, 17, e recebeu milhares de mensagens de fãs. “Gente, eu não acredito que vazei meu número no Instagram. Que burro!”, iniciou uma série de stories contando como foi o ocorrido. Antes disso, ele brincou que o celular dele ia explodir de tantas mensagens que recebeu. “Vocês não estão entendendo. Meu celular vai explodir na minha mão. E eu vou cobrar de vocês que estão me chamando no WhatsApp“, disse. Após brincar com os fãs e até mesmo mostrar algumas das mensagens recebidas, Matheus disse que trocou de número. “Trocando de número e o pior é que não gosto de trocar. Tenho a sensação de que alguém vai precisar falar algo importante comigo e não vai conseguir. Mas vai ser o jeito”, comentou.