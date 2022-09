A Fazenda: Record analisa suposta agressão de Vini contra Thomaz Costa e pode expulsar peão

Caso aconteceu neste sábado, 17, durante a primeira festa do reality show

Reprodução/Record TV Vini Buttel empurrou o ator Thomaz Costa durante briga no quarto com Alex Gallete



A Record TV analisa uma suposta agressão de Vini Buttel contra Thomaz Costa e pode expulsar o peão de A Fazenda 14. O caso aconteceu neste sábado, 17, durante a primeira festa do reality show. O ex-“De Férias com Ex Brasil” discutia com o ator Alex Gallete, quando o também ator Thomaz Costa entrou no quarto para tentar encerrar o bate-boca entre os confinados. No entanto, Vini o empurrou e ele caiu sobre a cama. Após o episódio, fãs de A Fazenda foram à loucura nas redes sociais e disseram que o peão teria agredido o ator. A Record analisa as imagens do conflito. De acordo com informações do portal “Contigo”, um comunicado deve ser feito nas próximas horas. No entanto, a decisão deve ser anunciada durante o programa ao vivo.