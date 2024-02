MC Bin Laden adquire Poder Curinga em leilão e garante imunidade no ‘BBB 24’

Funkeiro desembolsou 3.030 estalecas e não irá para o Paredão mesmo que seja indicado pela líder Raquele

O cantor de funk MC Bin Laden adquiriu o Poder Curinga em um leilão, desembolsando 3.030 estalecas para conquistar o poder Iluminado no “BBB 24”. O Poder Curinga concede imunidade ao seu detentor durante esta semana. Mesmo que seja indicado pela líder Raquele, o participante não perderá esse poder. Além da estreia deste benefício, esta edição traz mais uma novidade: o Perde e Ganha. Trata-se de uma dinâmica de sorte que afetará a quantidade de estalecas acumuladas por cada participante. Em seguida, eles farão lances para adquirir o Poder Curinga, que será o poder Iluminado. Quem arrematar esse poder ganhará imunidade no próximo Paredão, mesmo que seja alvo do Líder. Essa imunidade não será perdida mesmo se o participante receber a munhequeira do Na Mira do Líder.

*Reportagem produzida com auxílio de IA