No ‘BBB 24’, Deniziane e Matteus terminam relacionamento após brother tirar a barba

Participantes começaram a namorar pouco depois do início do reality show

Reprodução / Globoplay Deniziane e Matteus terminam relacionamento no Big Brother Brasil 2024



O casal Deniziane Ferreira e Matteus Amaral, do Big Brother Brasil 2024, parece ter chegado ao fim nesta quinta-feira, 15. Em uma conversa sobre o relacionamento, os dois acordaram em “dar um tempo” como casal na casa, mas o pedido inicial partiu de Deniziane. Tudo começou na tarde de quarta-feira, 14, após Matteus ter tirado a barba. Deniziane não reagiu da maneira que o brother esperava. Momentos depois, enquanto se arrumava para a festa, a sister não aprovou um acessório que Matteus estava utilizando e, sem receber novamente um elogio da amada, ele reclamou. Apesar do pequeno desentendimento e das pequenas faíscas durante a festa do líder da semana, Lucas Henrique, eles decidiram conversar seriamente sobre a relação nesta quinta-feira.

“Eu não quero perder esse lado bonito que a gente tem, foi genuíno, entende? Mas eu queria tentar, talvez, lá fora. Aqui eu ‘tô’ em uma pressão de jogo muito grande, e eu entrei bitolada em não fazer casal”, afirmou Deniziane. Com lágrimas nos olhos, os dois optaram por terminar a relação, apesar das ressalvas de Matteus. “Queria tentar não ser um casal aqui dentro, eu gosto muito de você, de verdade, você é perfeito. Só que eu acho que aqui eu ‘tô’ nessa cobrança interna, eu não consigo ser eu”, complementou a sister. Matteus, por outro lado, pediu desculpas por ser “intenso” e afirmou que, mesmo com o término, ainda será “estranho” conviver na casa com a ex-amada. “Vai ficar estranho, isso aí é normal. Não vou ficar muito perto de ti. Você sabe que gosto de ficar com carinho, abraçando”, afirmou. Pelas redes sociais, usuários repercutiram os momentos do casal até a decisão de finalizar o relacionamento. Confira:

Aqui o exato momento que a Deniziane decidiu terminar a relação com o Matteus.#BBB24pic.twitter.com/nImEpTaeQR — Evandro (@evandro_olliver) February 15, 2024

Estou com vergonha da Deniziane. Está nítido que ela terminou com o Matteus por conta da barba. Foi imunizada duas vezes, pra em troca ele receber esse pé na bunda porque ficou "feio". Oportunista demais. #BBB24 pic.twitter.com/7nvBHjEyQI — Igor (@bbbombastic) February 15, 2024