MC Brinquedo preocupa fãs ao publicar foto com referência à suicídio: ‘Aprecie a vida’

Em texto no Instagram, funkeiro disse que 'viu a vida acabar de perto', mas que uma luz 'fez ele viver'; MC sofreu críticas após passar por um processo de harmonização facial

Reprodução/Instagram 'As pessoas que dizem sobre a vida são as mesmas que riem dos outros, não seja essa pessoa', escreveu



O funkeiro MC Brinquedo, de 19 anos, assustou os fãs na noite desta quarta-feira, 28. Por volta das 19h, ele publicou um stories em sua página oficial no Instagram com uma corda no chão escrito: “Aprecie a vida, cada momento”. No Twitter, o nome do funkeiro foi um dos mais comentados, e muitas pessoas começaram a especular se ele havia cometido suicídio. Algumas horas depois, Brinquedo publicou, também no Instagram, uma foto de uma cadeira com um texto afirmando que “viu a vida acabar de perto”, e que uma luz “fez ele viver”.

Há alguns meses, o MC foi alvo de críticas após realizar um procedimento de harmonização facial e de aplicação de lente de contato nos dentes. Em setembro, publicou uma foto nos stories com um desabafo: “Última foto durante um longo tempo. Até logo família”. Na sequência, tirou todas as fotos do seu perfil, e voltou a publicar somente hoje, mais de um mês depois. Após especulações de que ele teria cometido suicídio, MC Bin Laden esclareceu que havia falado com Brinquedo e que “ele estaria bem”. “Logo menos ele solta novidade para vocês”, escreveu. Depois, o funkeiro apagou a publicação e reclamou com os seguidores: “Pessoal já fala de jogada de marketing pelo amor de Deus. Muitos criticaram o visual. Fizeram piada com o brinquedo. Mais não se contenta em saber que ele tá bem. Ele só tá tirando um tempo pra ele. Mandem mensagem positiva em vez de achar que tudo é pelo hype”, escreveu Bin Laden.

Eu tô aqui e nem sei por onde começar.. Vi a vida acabar de perto, mas escutei hoje que no fundo do poço existe uma cama elástica e que daqui só vou pra cima… Muitas pessoas falam sobre cuidar do próximo, cuidar de si, eu cuidei de mim e quis melhorar, mas as pessoas que dizem sobre a vida são as mesmas que riem dos outros, não seja essa pessoa, seja como a luz que eu vi hoje e fez eu querer viver, seja luz na vida do próximo. Não brigue, abrace, eu queria poder receber um abraço agora mas eu tô aqui ainda pensando na vida. Eu sei que já te fiz rir, já te fiz ficar curioso, já te fiz algo, hoje quero te fazer sentir que você aí nunca vai me esquecer, eu sei que aí pode estar difícil também, mas lembre-se não se abale por ninguém, por favor você que é luz não muda, a vida é uma doideira e tem vez que não é justa. E se eu tenho um pedido pra vocês é esse: abrace agora sua mãe, seu pai, seu amigo e se não puder abraçar, diga que o ama, faça isso por você e se não for por você seja por mim, eu só queria poder sentir um abração e ouvir um eu te amo.