MC Sabrina reaparece nas redes sociais após sete meses sem notícias

Reprodução/Instagram/mcsabrinaoficial MC Sabrina voltou às redes sociais após sete meses



MC Sabrina reapareceu nas redes sociais após um período de sete meses sem dar notícias. Em abril do ano passado, a funkeira revelou que foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade e estava passando por tratamento psiquiátrico. A cantora compartilhou uma foto em seu perfil no Instagram, onde aparece sentada em um bar, fumando e bebendo cerveja. Na legenda, ela escreveu: “Máximo respeito, guerreiros”. Desde o dia 1º de junho de 2023, o perfil de Sabrina não era atualizado. Antes disso, a equipe da funkeira compartilhava momentos dela durante o tratamento. Apesar de alguns fãs terem demonstrado preocupação com a situação da cantora e questionado a data real da foto, uma internauta tentou tranquilizá-los, afirmando que a encontrou recentemente e que ela estava exatamente como na imagem.

A preocupação dos fãs é compreensível, já que no ano passado houve uma acusação contra a família de MC Sabrina de mantê-la em cárcere privado. Na época, artistas e amigas como Pocah e Leka questionaram o sumiço da funkeira. O ex-marido de Sabrina, DJ Junior da Providência, acusou a família da cantora de mantê-la dopada e em cárcere privado durante uma entrevista ao podcast “Papo de Cria”, em abril de 2022. No entanto, a mãe e o padrasto da artista negaram as acusações em um comunicado oficial.