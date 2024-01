Elvis Presley retorna aos palcos através de projeção holográfica

Espetáculo ‘Elvis Evolution’ será uma celebração da vida e do legado cultural do músico, e tem intenção de impactar a nova geração de fãs

AFP FILES / AFP Lenda do rock'n roll Elvis Presley mostra sua insígnia de sargento em 14 de fevereiro de 1960 em Friedberg, Alemanha, durante seu serviço militar



Com o uso de inteligência artificial e projeção holográfica, Elvis Presley está prestes a fazer um retorno triunfal aos palcos. Isso porque a empresa Layered Reality se prepara para lançar O ‘Elvis Evolution’, um show de projeção holográfica que busca recriar eventos da vida e da música do cantor. Através do uso de inteligência artificial, a empresa teve acesso a milhares de fotos e centenas de horas de vídeos, inclusive caseiros, para recriar o ícone do rock. A intenção é levar o impacto de ver Elvis ao vivo para uma nova geração de fãs, misturando realidade e fantasia. O espetáculo, que será uma celebração da vida e do legado cultural de Elvis, levará o público em uma viagem pela trajetória do cantor, passando por sua cidade natal, Tupelo, e chegando a Graceland, sua famosa mansão. A experiência será finalizada com um megashow, proporcionando aos fãs uma imersão completa na música e na história de Elvis Presley. Embora ainda não esteja claro se o show será uma recriação de uma apresentação passada ou algo totalmente inédito, a expectativa é que o ‘Elvis Evolution’ seja um sucesso. O concerto inicial está previsto para acontecer em Londres, mas a empresa planeja levar o espetáculo também para Las Vegas, Tóquio e Berlim.