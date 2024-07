Mergulhe na aventura: o inédito campo de treinamento da Patrulha Canina em São Paulo

O Shopping Metrô Tatuapé se transforma no centro das aventuras dos filhotes da famosa patrulha, proporcionando uma experiência imersiva e inesquecível para toda a família

Divulgação Mergulhe na diversão com Marshall, Chase e toda a turma da Patrulha Canina no emocionante Campo de Treinamento



Do dia 6 de julho até 13 de outubro, o Shopping Metrô Tatuapé, em São Paulo, está tomado pelo entusiasmo e a energia contagiante dos filhotes da Patrulha Canina. Em uma colaboração inovadora com a 2a1 Cenografia e a Paramount, através do departamento de Licenciamento de Produtos e Experiências, o shopping apresenta pela primeira vez o “Patrulha Canina – Campo de Treinamento”. Esta atração inédita promete proporcionar momentos mágicos e inesquecíveis para visitantes de todas as idades. Estreando no Brasil, o Campo de Treinamento da Patrulha Canina convida o público a se unir aos filhotes em missões empolgantes e atividades interativas, todas pensadas para estimular a criatividade e promover o aprendizado de forma divertida.

Entre as principais atrações, o evento oferece:

Missões Desafiadoras: Participe de emocionantes missões de resgate, onde você e os filhotes colaboram para salvar o dia.

Participe de emocionantes missões de resgate, onde você e os filhotes colaboram para salvar o dia. Treinamento de Obstáculos: Teste suas habilidades em um circuito repleto de desafios e obstáculos eletrizantes.

Teste suas habilidades em um circuito repleto de desafios e obstáculos eletrizantes. Oficinas Criativas: Solte a criatividade em oficinas de arte e artesanato, onde as crianças podem criar seus próprios distintivos e acessórios da Patrulha Canina.

Patrulha Canina, é uma série de ação e aventura com um forte viés educativo, é protagonizada por filhotes heroicos como Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble, Skye e Everest, liderados pelo jovem Ryder, de 10 anos. Combinando habilidades únicas para resolver problemas, veículos impressionantes e um humor canino encantador, a Patrulha Canina está sempre pronta para enfrentar missões de resgate arriscadas e proteger a comunidade.

Serviço:

Patrulha Canina – Campo de Treinamento

Data: De 6 de julho a 13 de outubro de 2024

Local: Estacionamento do Shopping Metrô Tatuapé (G4)

Horários: Segunda a sábado das 11h às 22h, domingo e feriados das 12 às 21h

Ingressos: https://www.ticketmaster.com. br/event/superarena-patrulha- canina-sp

Valor: R$ 30,00 para crianças até 14 anos e R$ 10,00 para os adultos acompanhantes durante a semana (segunda à sexta-feira até às 18 horas). Sexta após as 18 horas e aos finais de semana, o valor será de R$ 40,00 para crianças até 14 anos e R$ 15,00 para os adultos acompanhantes. Além disso, será disponibilizado o Combo Família: 1 criança mais 1 adulto por R$ 65,00 (uma pipoca e um refrigerante ou água) de segunda a sexta até às 18 horas.