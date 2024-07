Revelado o trailer oficial de ‘Gladiador II’

Um novo capítulo épico de vingança e poder se desdobra nas arenas de Roma

Divulgação/Paramount Pedro Pascal encarna o implacável general Marcus Acacius, trazendo uma nova ameaça à arena de 'Gladiador II'



Nesta terça-feira (9), o aguardado “Gladiador II” teve seu primeiro trailer oficial divulgado, trazendo à tona uma nova era de confrontos no Coliseu. Paul Mescal emerge no papel de Lucius, agora um homem adulto, herdando o manto deixado por Maximus, icônico personagem de Russell Crowe no clássico original. Sem o retorno de Crowe, a narrativa se reinventa, centrando-se no destino de Lucius, que agora deve travar suas próprias batalhas. Passados 25 anos desde os eventos do primeiro filme, a trama de “Gladiador II” é uma saga de vingança implacável. O personagem vivido por Mescal desfruta de uma vida tranquila com sua família até ser subitamente arrancado dessa paz. Transformado em escravo pelo implacável general interpretado por Pedro Pascal, Lucius é levado à capital, onde sua busca por vingança é intensificada pelo assassinato brutal de sua esposa.

Denzel Washington entra em cena como um manipulador astuto, cujas intenções são tão sombrias quanto as conspirações que planeja. Ele vê em Lucius uma ferramenta perfeita para abalar os alicerces de Roma, governada pelo novo César, vivido por Joseph Quinn, e seu meio-irmão, interpretado por Fred Hechinger.

Confira o trailer abaixo:

O elenco de “Gladiador II” é uma constelação de talentos, incluindo Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal, além da veterana Connie Nielsen, que retorna como Lucilla. O roteiro, nas mãos habilidosas de Peter Craig (conhecido por “Top Gun: Maverick”), promete manter a grandiosidade épica, enquanto Ridley Scott retoma a direção, garantindo a continuidade da visão cinematográfica original. Para aumentar a expectativa, seis novos pôsteres de personagens foram revelados, destacando Paul Mescal como Lucius, Pedro Pascal como Marcus Acacius, Joseph Quinn como imperador Geta, Fred Hechinger como imperador Caracalla, Connie Nielsen como Lucilla e Denzel Washington como Macrinus.