Miley Cyrus se explica após dizer que não gosta de fazer turnês

A cantora Miley Cyrus usou suas redes sociais para explicar um comentário em uma entrevista para a revista “British Vogue”, onde revelou que não gosta de fazer turnês. O comentário deixou os fãs da artista preocupados. Isto porque, todos aguardam pela turnê de seu mais novo álbum, intitulado “Endless Summer Vacation”. A artista publicou uma nota onde reforça que o motivo não tem haver com os fãs. “Para esclarecer, eu me sinto conectada com meus fãs agora mais do que nunca. Quando eu ganho, nós ganhamos”, começou. Na sequência, ela destacou o carinho que sente pelo público. “Mesmo que eu não os veja cara a cara toda noite em algum show, meus fãs são sentidos profundamente no meu coração. Eu estou constantemente criando e inovando maneiras de me manter conectada com o público que eu amo – sem sacrificar o meu essencial”, continuou. “Performar para vocês tem sido os melhores dias da minha vida e nós vamos continuar essa jornada juntos, como nós já fizemos nas últimas quase duas décadas. Isso não tem nada a ver com falta de apreço pelos fãs, mas sim com eu simplesmente não querer me preparar em um vestiário. Que é a realidade da vida na estrada”, complementou. Miley Cyrus encerra a nota onde afirma que o momento não é propício para realizar uma turnê.