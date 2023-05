Deolane Bezerra comemora vitória em processo contra o Google por ter seu nome atrelado ao termo ‘bafuda’

Influenciadora ganhou o apelido pejorativo quando participou do reality show ‘A Fazenda 14’

Reprodução/Instagram/dra.deolanebezerra Deolane Bezerra foi chamada de bafuda por seus rivais em 'A Fazenda 14'



A influenciadora e advogada Deolane Bezerra usou as redes sociais nesta quinta-feira, 25, para comemorar a vitória no processo que moveu contra o Google por ter seu nome associado ao termo “bafuda” no site de busca. A artista ganhou o apelido pejorativo ao participar do reality show “A Fazenda 14“, da Record TV. Na ação, a influenciadora havia pedido para que seu nome fosse desvinculado com urgência da palavra “bafuda”. A defesa de Deolane alegou que “ao sair do referido programa [ela] vem sofrendo com diversas matérias depreciativas” e que o Google, na sua ferramenta de pesquisa, sugere seu nome “quando a palavra ‘bafuda’ é objeto de consulta”. Ao analisar o caso, no último dia 19, o juiz Bruno Paes Straforini indeferiu a tutela de urgência pleiteada por Deolane, pois entendeu que as matérias jornalísticas e a ferramenta de pesquisa do Google apenas repercutiram algo que aconteceu em “A Fazenda”. Já nesta quinta a influenciadora publicou uma foto de uma parte do processo, o qual revela que o juiz Bruno Paes determinou que a plataforma de pesquisas não faça essa associação automática. A alteração tem o prazo de cinco dias para ser realizada. “A automática exibição da imagem da autora quando o termo ‘bafuda’ é objeto de pesquisa parece representar abuso e indevida exposição da intimidade da parte”, diz um trecho da decisão. Como mostrou a Jovem Pan, o Google foi procurado, mas informou que não vai comentar sobre o assunto.