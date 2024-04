Mirassol faz homenagem a Iza e Yuri Lima que esperam primeiro filho juntos

A cantora Iza, que anunciou sua primeira gravidez nesta quarta-feira (10), recebeu junto do namorado, o jogador Yuri Lima, uma homenagem do time no qual o jogador é atacante. O Mirassol divulgou uma foto de uma roupinha de bebê no Instagram oficial do time. “Já guardamos pro seu talismãzinho ou sua talismãzinha, papai”, escreveu o clube na publicação. A postagem faz referência à música Talismã, sucesso da cantora lançado em 2021. O jogador respondeu todo animado no post. “Amanhã já pego, hein”, escreveu. O casal está junto há pouco mais de um anho e confirmaram o relacionamento nas redes sociais do atacante que escreveu “dona de mim”.